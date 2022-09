Medikamentenmangel in den Apotheken im Kreis: Was fehlt und warum

Plus Kein Fiebersaft und Schmerzmittel: Wegen Lieferengpässen sind nicht immer alle Medikamente in den Apotheken im Landkreis verfügbar. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Für Eltern ist es oft das Schlimmste, wenn das eigene Kind krank ist. Noch schlimmer, wenn dann das passende Medikament für den Sohn oder die Tochter nicht vorrätig ist. Doch diese Situation ist in diesem Jahr keine seltene. Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gibt es derzeit bei über 250 Arzneimitteln Lieferschwierigkeiten. Die Gründe für die Knappheit, die bereits seit vielen Jahren besteht, sind vielfältig. Die Apotheken im Landkreis berichten von einem Ausnahmezustand, der sich angebahnt hat und für den wenig Besserung in Sicht ist.