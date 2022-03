Medizinisches Versorgungszentrum übernimmt Günzburger Radiologie-Praxis

Es wird das gesamte Spektrum abgedeckt - von der Diagnose über weiterführende Untersuchungen, bildgebende Kontrolluntersuchungen, ambulante Operationen bis hin zu individuellen Schmerztherapien und psychologischen Psychotherapie. Ist ein stationärer Aufenthalt nötig, so arbeitet die Einrichtung Hand in Hand mit den Spezialistinnen und Spezialisten der benachbarten neurologischen und neurochirurgischen Kliniken am BKH in Günzburg bzw. der neurologischen Klinik am BKH Kaufbeuren. (AZ)