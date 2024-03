Landkreis Günzburg

16:58 Uhr

Nach der Drogen-Razzia: Der "letzte Tanz" im Techno-Club im Landkreis

Plus Im Januar findet die Polizei in einem Club im Kreis Günzburg bei einem Drittel der Gäste Drogen. Stammgäste sind traurig, dass ihr "Wohnzimmer" schließen muss.

Von Sophia Huber

"The last dance", also "der letzte Tanz" hieß die Veranstaltung, die am Wochenende in dem Club im südöstlichen Kreis Günzburg stattgefunden hat, in dem vor rund zwei Monaten eine Hundertschaft eine Durchsuchungsaktion durchführte. Bei einer Großkontrolle im Januar wurden bei 59 Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 47 Jahren Drogen aufgefunden, berichteten die Beamten nach der Razzia. Unter anderem fand die Polizei szenetypische Betäubungsmittel wie Ecstasy, LSD, Amphetamin oder Kokain. Dass gut zwei Monate später das vorerst letzte Mal harter Techno aus den Lautsprechern kam, war so nicht geplant gewesen, berichtet der Betreiber.

Die Entscheidung, den Club vorerst zu schließen, habe schon auch etwas mit den Ermittlungen zu tun. Viele Schaulustige seien zudem durch die öffentliche Berichterstattung angezogen worden. Gegen ihn selbst werde allerdings nicht ermittelt. Was nun mit dem kleinen Szene-Club in der Zukunft passiert, steht mitunter auch in der Macht des Landratsamtes als zuständige Sicherheitsbehörde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen