Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Nachruf: Pflichtbewusstsein war Steppes ständiger Begleiter

Plus Hilfsbereitschaft legte Raimund Steppe nicht nur in seinem Beruf an den Tag. Im Alter von 80 Jahren ist der Seniorchef der Glöttwenger KfZ-Werkstatt gestorben.

Nach längerer, schwerer Krankheit verstarb kurz vor Weihnachten der Seniorchef der örtlichen Toyota-Vertragswerkstätte, Raimund Steppe senior, aus Glöttweng im Alter von 80 Jahren. Steppe entstammte einer Unternehmerfamilie aus Neumünster (Landkreis Augsburg). Sein Vater Josef Steppe betrieb in Glöttweng an der damaligen Reichs- und späteren Bundesstraße ein Fahrradgeschäft mit Werkstätte sowie in den 1940-er und 50-er Jahren ein gutgehendes Seegras-Handelsgeschäft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen