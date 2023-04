Neun versteckte Orte im Landkreis – haben Sie alle entdeckt?

Im Ferien-Quiz unserer Zeitung sind neun sehens- und besuchenswerte Orte im Landkreis Günzburg zu sehen. Das steckt dahinter.

Im Landkreis Günzburg gibt es viel zu entdecken. Unser Ferien-Quiz zeigt neun verschiedene Szenen, die sich zwischen Gundremmingen im Norden und Oberried im Süden des Landkreises befinden. Die sehenswerten Orte eignen sich ideal für einen Ausflug, lassen sich gut mit einem Spaziergang oder einer Fahrradtour verbinden. Die einen sind von Weitem sichtbar, andere verstecken sich in Waldlichtungen oder offenbaren sich erst auf den zweiten Blick. Wissen Sie, was jeweils dahintersteckt?

Der Wächter in Gundremmingen

Das Kunstwerk "Der Wächter" aus Bronze wurde 2011 von Sándor Kecskemeti für die Gemeinde geschaffen. Foto: Bernhard Weizenegger

Der nördlichste Ort im Quiz zeigt das Kunstwerk "Der Wächter" in der Ortsmitte von Gundremmingen. Das Kunstwerk aus Bronze wurde 2011 vom Künstler Sándor Kecskemeti für die Gemeinde geschaffen.

Die Herrgottsruhkapelle von Haldenwang

Die Herrgottsruhkapelle in Haldenwang. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Herrgottsruhkapelle in Haldenwang ist ein Ort zum Innehalten. Erbaut wurde sie um 1600, 1733 renoviert. An den Stirnseiten kann man die Fresken, die das Passionsthema abbilden, betrachten. Zwei Ruhebänke sind ein beliebtes Zwischenziel für Radfahrer und Spaziergänger.

Am Pfarrer-Brauchle-Weg in Roßhaupten

Geschnitzte Holzfigur am Pfarrer-Brauchle-Weg in Roßhaupten. Foto: Bernhard Weizenegger

Zugegeben, dieser Ort ist schwierig zu finden: Diese geschnitzte Holzfigur mit dem witzigen Gesichtsausdruck steht am Rand des Rechtlerwalds in Roßhaupten. Der kleine Weg dort wird auch Pfarrer-Brauchle-Weg genannt, benannt nach dem 2018 verstorbenen Pfarrer Werner Brauchle.

Auf den Spuren der Kelten in Ichenhausen

Das nachgebildete Keltengehöft ist ein beliebtes Ausflugsziel nahe Ichenhausen. Foto: Bernhard Weizenegger

Das nachgebildete Keltengehöft ist ein beliebtes Ausflugsziel nahe Ichenhausen. Der Keltenpfad ist ein Wanderweg mit Infotafeln, der unter anderem zu Grabhügeln führt. Aber eben auch zu dieser Rekonstruktion eines keltischen Gehöfts.

Ein Zeugnis deutsch-französischer Freundschaft in Freihalden

Eine alte Weinpresse aus der Partnergemeinde Ars steht in der Ortsmitte von Freihalden. Foto: Bernhard Weizenegger

Eine alte Weinpresse aus der Partnergemeinde Ars steht in der Ortsmitte von Freihalden. Im Jahr 2006 wurde diese anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der deutsch-französischen Freundschaft aufgestellt. Sie müsste dringend etwas instandgesetzt werden.

Der Kalvarienberg von Memmenhausen

Die Ursprünge des Kreuzweges auf dem Kalvarienberg von Memmenhausen gehen bis ins Jahr 1750 zurück. Foto: Bernhard Weizenegger

Die bekannteste Kirche der Region? Es ist wohl die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild. Aber die Gegend, die oft auch als "Barockwinkel" bezeichnet wird, hält noch eine ganze Reihe anderer kirchlicher Schönheiten bereit. Wie den Kalvarienberg von Memmenhausen, der sich erst nach einer kleinen Wanderung in einer Waldlichtung offenbart. Die Ursprünge des Kreuzweges auf dem Kalvarienberg gehen bis ins Jahr 1750 zurück.

Der kunstvolle Kreuzweg an der Blumenfeld-Kapelle in Balzhausen

Die Blumenfeld-Kapelle mit Kreuzweg des Künstlers Wolfgang Klein an der Riedstraße in Balzhausen. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Blumenfeld-Kapelle an der Riedstraße am Ortsrand von Balzhausen ist ein beschaulicher Ort, der zu einer Rast einlädt. Sehenswert ist neben dem Gotteshaus auch der Kreuzweg des Künstlers Wolfgang Klein.

Ein Spielplatz für sonnige Tage in Krumbach

Der Wasserspielplatz in Krumbach. Foto: Bernhard Weizenegger

An sonnigen und warmen Tagen ist der Wasserspielplatz in Krumbach ein beliebtes Ziel. Seit 2017 kann man dort die Beine in den Fluss hängen, dem Wasserlauf zusehen, rutschen, klettern oder Sandburgen bauen. Ein Ort, an dem besonderes junge Abenteurer auf ihre Kosten kommen.

Ein sakrales und künstlerisches Kleinod in Oberried

Die Kapelle St. Franziskus in Oberried. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Kapelle St. Franziskus ist der Mittelpunkt des Dorfes Oberried bei Breitenthal. 2019 wurde das 250-jährige Bestehen der Kirche gefeiert, sie wurde 1769 von Bürgern aus dem Ort erbaut. In der Kapelle ist vor allem die besondere Deckenbemalung sehenswert.