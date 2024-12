Nicht nur, wenn’s brennt: Wenn die Feuerwehr bei Herzstillstand hilft

Was zu tun ist, wenn ein Mensch einen Herzstillstand hat, Atemnot bekommt oder heftig aus einer Wunde blutet, haben alle gelernt, die für den Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben. Zumindest theoretisch sollte also jeder schnell helfen können, bis der Notarzt und der Krankenwagen eintreffen. Praktisch sieht die Lage aber meist ganz anders aus - nicht jeder kann in der Extremsituation schnell und richtig reagieren. Und bei vielen ist der Kurs halt doch eine ganze Weile her. Damit gerade auf dem Land trotzdem schnelle Erste Hilfe geleistet werden kann, haben sich vielerorts diejenigen bereit erklärt, zu helfen, die ohnehin schon parat stehen, wenn es brenzlig wird: Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren, die als First Responder oder Helfer vor Ort zur Verfügung stehen. Die Einsatzzahlen im Gebiet der Rettungsleitstelle Donau-Iller für das Jahr 2024 zeigen: Der Bedarf an dieser Hilfe ist groß.

