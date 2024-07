Noch vor dem Urlaub zur Blutspende: Das sind die Termine für den Landkreis

Die Sommerferien im Freistaat haben begonnen und tausende Menschen dürfen sich über eine Auszeit freuen. Gleichzeitig beginnt für den Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) sowie Kliniken, respektive Patientinnen und Patienten, eine angespannte Phase, in welcher die Versorgung mit unersetzlichen Blutpräparaten oftmals nur unter größtem Aufwand gesichert werden kann.

Der BSD bittet spendefähige Menschen in Bayern daher dringend, vor oder nach dem Urlaub eine Blutspende zu leisten. Grundsätzlich, aber vor allem in der für die Blutspende herausforderndsten Zeit des Jahres ist eine gelebte Solidarität gefragter denn je. Nur im gemeinsamen Schulterschluss kann eine lückenlose Abdeckung des aus den Krankenhäusern gemeldeten Blutbedarfs auch in den kommenden Wochen gewährleistet werden. Das sind die Termine für den Landkreis Günzburg:

Freitag, 2. August: 16 bis 20 Uhr, Katholisches Pfarrheim, Frühmess-Straße 9 in Thannhausen . Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/thannhausen

Montag, 5. August: 16.30 bis 20.30 Uhr, Turn- und Festhalle, Enderlestraße 4 in Jettingen . Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/jettingen

Montag, 12. August: 16.30 bis 20 Uhr, Kulturzentrum, Schulstraße 5 in Gundremmingen . Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/gundremmingen

Mittwoch, 21. August: 15.30 bis 20.30 Uhr, Pfarrheim Haus St. Michael, Mühlstraße 13 in Krumbach . Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/krumbach

Wer Blut spenden kann: Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis. (AZ)