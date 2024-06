Offingen hat wieder eine Postfiliale – und Ursberg eine Poststation

Lange haben die Offingerinnen und Offinger darauf gewartet, jetzt gibt es wieder eine Postfiliale mit Schalter – und im Süden des Landkreises einen neuen Paketservice.

Rund ein halbes Jahr lang hat es im Markt Offingen keine Postfiliale mehr gegeben. Mit der Schließung der Post im Edeka Weinand im Dezember 2023 hieß es damals seitens der DHL, dass man einen Alternativstandort in Planung habe. Seit dem 15. Mai 2024 gibt es nun eine neue Postfiliale mit einem Schalter in der Hauptstraße 27 in Offingen, ein Mitarbeiter ist dort angestellt. Das teilt Dieter Nawrath, Sprecher der DHL-Gruppe für die Region, auf Nachfrage mit.

Die Öffnungszeiten sind derzeit von Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. "Wir möchten diese gerne verlängern und sind dazu auf Personalsuche", so Nawrath.

Die neue Filiale bietet Brief- und Paketannahme sowie Paketausgabe an, Parkplätze sind vorhanden.

Durch das Hochwasser konnte man nicht zur Postfiliale fahren

Auch die Neueröffnung ist durch die Hochwasserereignisse der vergangenen Tage und Wochen betroffen gewesen. Laut dem DHL-Sprecher war die Filiale in der Hauptstraße vorübergehend nicht anfahrbar, Schäden durch das Hochwasser seien allerdings keine zu verzeichnen. Seit Montag ist sie wieder geöffnet. Der neue Standort bietet eine Entlastung für die umliegenden Filialen im Landkreis, etwa in Günzburg in der Reindlstraße. Hier mussten die Mitarbeiterinnen die fehlende Paket- und Postmöglichkeit in Offingen ausgleichen sowie nicht zugestellte Lieferungen aus dem Gebiet häufig mit annehmen, dazu kam im Frühjahr übergangsweise der Zulauf aus der Günzburger Stadtmitte durch die Einstellung der Dienstleistungen in der Postbank-Filiale in der Sedanstraße.

Die Postfiliale im Offinger Edeka-Markt hatte zum 1. Dezember 2023 geschlossen. Foto: Dominik Bunk (Archivbild)

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es ab sofort auch im südlichen Landkreis, und zwar in Ursberg, wie die DHL-Gruppe am Donnerstag mitteilt: Die Deutsche Post und DHL haben in der Oberrohrer Straße 2 (bei der Eierfärberei Beham) eine Poststation in Betrieb genommen. Der neu entwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen, auch DHL-Pakete können an den 36 Paketfächern empfangen werden. Für diesen Service ist – wie bei der Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich, informiert der DHL-Sprecher. Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer, Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. (mit AZ)