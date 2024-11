Polizei beschäftigt Welle von Fahrerfluchten im Kreis Günzburg

Die Polizei aus dem Landkreis Günzburg ermittelt derzeit in einigen Fällen der Fahrerflucht. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilt, parkte am Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 12.45 Uhr eine Frau ihren BMW auf einem Parkplatz in der Lindenallee in günzburg. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Kratzer an der linken Seite ihres Autos, die vermutlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchfuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Günzburg eine Baustelle im Bereich der B 16 zwischen den Einmündungen Auweg und Siemensstraße. Die dortige Asphaltdecke war erst kurz zuvor erneuert worden und noch nicht ausgehärtet. Das Fahrzeug, vermutlich mit Zwillingsreifen ausgestattet, hinterließ laut Polizeiangaben erhebliche Spurrillen im frischen Asphalt und verursachte so einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Fahrer kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung.

Unfallverursacherin begutachtete noch den Schaden und floh daraufhin

Am Donnerstag gegen 19.10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine bislang unbekannte Frau auf dem Parkplatz der Fachklinik in der Krumbacher Straße in Ichenhausen gegen das Auto einer 27-Jährigen fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Dies geschah, ohne ihren Pflichten nachzukommen oder ihre Personalien anzugeben. Die flüchtige Frau stieß laut polizeiangaben beim Ein- oder Ausparken mit ihrem silbernen VW frontal gegen den rückwärts eingeparkten Renault Clio der Geschädigten. Laut Zeugen begutachtete sie den Schaden noch, bevor sie davonfuhr. Den entstandenen Schaden am Auto der Geschädigten schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Weitere Hinweise zur Unfallverursacherin liegen nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen oder den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden.



Die Polizeiinspektion aus Burgau teilt mit, dass es auch im Kammeltal am vergangenen Donnerstag zwischen 7.40 Uhr und 9.15 Uhr zu einer Unfallflucht kam. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr laut Polizeiangaben gegen den Zaun eines Anwesens im Wettenhauser Kammelweg und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900. (AZ)