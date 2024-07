Polizei ermittelt nach vier Unfallfluchten im Kreis Günzburg

Wegen aktueller Fälle von Unfallfluchten im Landkreis Günzburg hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, fuhr am Freitagvormittag gegen 9 Uhr auf der Hauptstraße in Roßhaupten ein 52-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die Hauptstraße in Fahrtrichtung Röfingen. Im Ort kam dem Sattelzug ein anderer Sattelzug entgegen.. Wegen der schmalen Straße fuhr der 52-jährige Lastwagenfahrer laut Polizeiangaben langsamer und an den rechten Fahrbahnrand. Bei der Vorbeifahrt touchierten sich die beiden Sattelzüge an deren Außenspiegel. Wie die Polizei mitteilt, hielten zwar beide Fahrer an, als aber der 52-Jährige zu dem anderen Lastwagenfahrer laufen wollte, fuhr dieser los und soll dabei den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Von dem flüchtenden Sattelzug ist kein Kennzeichen bekannt. An dem Außenspiegel der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 zu melden.

Weitere Unfallfluchten in Günzburg und Kötz

Ebenfalls am Freitag wollte ein 64-jähriger Autofahrer den Stadtberg in Günzburg abwärtsfahren, als ihm ein anderer Autofahrer rückwärts in die Seite fuhr. Auch hier stiegen laut Polizeiangaben die beiden unfallbeteiligten Fahrer aus ihren Fahrzeugen aus und begutachteten den Schaden, jedoch stieg der Unfallverursacher nach dem Unfall sofort wieder in sein Auto und fuhr einfach weiter. Er gab dem 64-Jährigen keine Möglichkeit für einen Personalienaustausch. Am Wagen des 64-Jährigen entstand ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Der flüchtige Autofahrer muss jetzt durch die Polizei ermittelt werden.

Einen lauten Knall konnte ein Nachbar am Freitag gegen 16 Uhr an der Schießmauer in Kötz hören. Später stellte sich heraus, dass ein Auto in der Straße durch einen Unbekannten angefahren wurde. Der Verursacher des Schadens meldete sich weder bei der Polizei, noch beim Fahrzeughalter und entfernte sich auch hier von der Unfallstelle. Ein Besucher des Legolands musste am Freitagabend feststellen, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde. Wie die Polizei mitteilt, stellte er sein Auto am Freitagmorgen auf dem Parkplatz des Freizeitparks ab und ging in den Park. In der Zwischenzeit wurde das Fahrzeug offensichtlich von einem anderen Fahrzeugführer angefahren.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Rufnummer 08221-91900 zu melden. (AZ)