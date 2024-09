Schüler aus dem Landkreis gewinnen bei Fimprojekt „Uli und Du“

Das Ulrichsjubiläum 2023/2024 klingt in bewegten Bildern nach: Jetzt sind die Gewinner der Filmaktion „Uli und Du“ durch das Bischöfliche St. Ulrichskomitee geehrt worden. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, ihre Verbindung zum Bistumspatron, dem heiligen Bischof Ulrich, in einem kurzen Videoclip festzuhalten. Die Jury, bestehend aus den Mitgliedern des St. Ulrichkomitees, zeichnete im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Haus Sankt Ulrich die Produzenten der vier schönsten Einzelvideos aus und überreichte die Hauptgewinne.

Ulrich Kraus (14) aus Krumbach sicherte sich dabei den 1. Platz. Für sein Video erhielt er aus der Hand von Domkapitular Thomas Groll einen Gutschein für ein nagelneues Smartphone. Auf Platz 2 landeten gleich zwei Teams: Moritz Brocke mit den Ministranten aus Illerzell sowie die Schülerinnen Chantal Skurzok und Elena Schilling vom Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg. Alle vier bekamen Eintrittskarten für den Europapark in Rust. Auf Platz drei schaffte es Ulrike Bergmeier aus der Oberpfalz, die sich über den Gewinn einer Ballonfahrt freuen konnte.

Der Vorsitzende des Ulrichkomitees betonte in seinem Grußwort, dass es bei der Aktion vor allem darum gegangen sei, den heiligen Ulrich aus einer anderen Perspektive darzustellen: „Es ging um eine persönliche Beziehung zwischen einem Heiligen, der ja auch ein normaler Mensch war wie alle anderen seiner Zeit, und mir.“ Ausdrücklich dankte er auch den fünf Personen, die sich vorab für den Dreh von Werbevideos bereiterklärt hatten: Bundesfinanzminister a.D. Theo Waigel, Mesner Anton Holzmüller, Gemeindereferentin Theresia Zettler, Julian Haag und Judith Stegmair.

Insgesamt seien 48 Videobeiträge eingereicht worden, die nun einen gemeinsamen Film ergäben. „Bunt und kreativ zeigt er das Mitmachen in den Pfarreien oder Jugendgruppen, persönliche Statements, die nicht nur zum Schmunzeln und Lachen, sondern auch zum Nachdenken sind“, so Domkapitular Groll. Die Clips wurden nun zum „längsten Ulrichsfilm aller Zeiten“ zusammengefügt. Dieser feierte am Abend Premiere und ist ab sofort auf der Homepage www.uli-und-du.de sowie dem YouTube-Kanal des Bistums Augsburg zu sehen. (AZ)