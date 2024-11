Schülerzahlen im Landkreis Günzburg sinken erneut

Die Schülerzahlen in den Realschulen und Gymnasien des Landkreises Günzburg sind erneut leicht gesunken. Dies zeigt die Statistik für das Schuljahr 2024/25. Demnach werden an den sechs Realschulen aktuell 2750 (Vorjahr 2751) und an den fünf Gymnasien 3504 (Vorjahr 3549) Schülerinnen und Schüler unterrichtet. An der Beruflichen Oberschule in Krumbach ist ein Rückgang um 51 Schülerinnen und Schülern, an der Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik ein Anstieg um 25 Studierende zu verzeichnen.

