Schwabens Freie Wähler auf Klausurtagung: Gegen Extremwetter wappnen

Schwabens Freie Wähler haben am Wochenende im Rahmen einer Vorstandsklausur in der Alpenstadt Sonthofen hauptsächlich Themen rund um Gesundheitspolitik, Hochwasserschutz und die dynamische Entwicklung der schwäbischen Digitalwirtschaft ins Zentrum gerückt. Landtagsabgeordnete Mariana Jakob brachte eine Resolution zum Katastrophen- und Hochwasserschutz mit ein.

Inhaltlich war die Tagung geprägt von Themen, die die Menschen in den vergangenen Wochen und Monaten wohl kaum hätten aktueller treffen können. Nach einem Gastvortrag von Thomas Zöller, dem Beauftragten der Staatsregierung für Patienten und Pflege, übten die FW-Spitzen deutliche Kritik an den Plänen von Bundesminister Lauterbach zur Krankenhausreform. Stattdessen warb Professor Philipp Prestel, Leiter des Instituts für Gesundheit und Generationen an der Hochschule Kempten und Fraktionschef der FW im schwäbischen Bezirkstag, für innovative Versorgungskonzepte, weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung, um dem Fachkräftemangel im Pflegesektor die Stirn zu bieten.

Landtagsabgeordnete Marina Jakob fordert dezentrale Maßnahmen an Nebenflüssen

Unter dem Eindruck der jüngsten Hochwasserkatastrophe, die auch mehrere Regionen Bayrisch-Schwabens stark getroffen hat, brachte Marina Jakob, die umweltpolitische Sprecherin der FW-Landtagfraktion, eine Resolution zum Katastrophenschutz in die Tagung ein. Ihr Kredo: Jenseits großer Retentionsräume an der Donau müssen vor allem dezentrale Maßnahmen an den Nebenflüssen unkompliziert und schneller realisiert werden, um zukünftig besser gegen regionale Extremwetterereignisse gewappnet zu sein, die durch den Klimawandel immer häufiger werden. Von einem Durchbruch bei der unbürokratischen Entschädigung für vom Hochwasser betroffene Vereine berichtete Bayerns Digitalminister Fabian Mehring. Er selbst habe sich hierfür im Benehmen mit den Präsidenten des schwäbischen Landessportverbandes, dem bayerischen Fußball- und Tennisverband sowie dem Innenministerium persönlich dafür starkgemacht.

Besonders in den Fokus ihrer Tagung nahmen Schwabens FW-Vorstandsmitglieder schließlich die dynamisch wachsende Digitalwirtschaft im Regierungsbezirk. „Während nahezu alle Wirtschaftssektoren stagnieren, wächst die Digitalwirtschaft aktuell um bis zu 20 Prozent. Dort spielt der Sound der Zukunft“, sagte Minister Mehring. Um dieser Entwicklung auch in Bayerisch-Schwaben maximalen Rückenwind zu geben, hat der Digitalminister zuletzt zwei KI-Regionalzentren in Marktoberdorf und Leipheim eröffnet, in denen Schwabens Mittelstand von den Hochschulen in Neu-Ulm und Kempten fit für das digitale Zeitalter gemacht werden soll. (AZ)