Landkreis Günzburg

06:10 Uhr

So bereitet sich Kötz auf einen möglichen Stromausfall vor

In der Hoffnung, dass an kalten Wintertagen die Heizungen nicht ganz ausfallen, sollen auch in den kommunalen Gebäuden in Kötz die Temperaturen reduziert werden.

Plus "Es kommt ein besonderer Winter", sagt die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle. Wie die Gemeinde vorsorgen will und kann.

Von Irmgard Lorenz

Niemand weiß, was tatsächlich kommen wird, und proben lässt sich der Ernstfall nicht. Das machte die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle im Gemeinderat klar, und sie sagte: "Wir können keinen 100-prozentigen Katastrophenfall abdecken." Für den Fall eines längeren Blackouts sei es nicht möglich, die Günzhalle als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger herzurichten. Sie appellierte an die Selbstverantwortung von Privatleuten und Betrieben, will die Kötzerinnen und Kötzer im Fall eines langanhaltenden und flächendeckenden Stromausfalls aber auch nicht ganz ohne Hilfe lassen.

