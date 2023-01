Landkreis Günzburg

vor 21 Min.

So ist die Personal-Situation in den Kreisaltenheimen im Landkreis Günzburg

Plus Personalmangel ist ein ständiger Begleiter im Alltag. Pflegekräfte aus dem Ausland halten das System am Laufen. Auf Zeitarbeit will der Werkleiter aber nicht setzen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Das Wahl-Lindersche Altenheim in Günzburg, das Burgauer Kreisaltenheim, das Isabella-Braun-Heim in der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach und der Stadlerstift in Thannhausen haben mindestens eine Sache gemeinsam: Sie sind unter dem Dach der kommunalen Eigenbetriebe vereint. Der Landkreis Günzburg ist dafür zuständig. Dass es auch in diesem Bereich immer schwieriger wird, Pflegekräfte zu finden, wurde an einer Bemerkung vom Max Mayer deutlich, der den Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises Günzburg leitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen