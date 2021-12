So nützt die AOK-Direktion Günzburg die Digitalisierung vor Ort

Die Beiratsvorsitzenden Gloning und Ost erläutern einen scheinbaren Widerspruch: Weshalb mehr digitale Angebote nicht im Widerspruch zur persönlichen Beratung stehen.

Die AOK Bayern ist die am weitesten verbreitete im Freistaat. „Dies soll in unserer Region auch künftig so bleiben“, sagt Werner Gloning, ehrenamtlicher Beiratsvorsitzender der Versichertenseite. „Wir können die lokale Präsenz erhalten, weil wir auch stark auf digitale Vernetzung und Online-Angebote setzen.“

Was zunächst widersprüchlich klingt, verdeutlicht Gloning am Beispiel der Versichertenberatung. So gebe es weiterhin überall vor Ort persönliche Ansprechpartner für die Beratung zu den wichtigsten Leistungs- und Versicherungsfragen. Bei komplexen Fragestellungen werden jedoch zusätzlich Experten aus ganz Bayern digital zugeschaltet. „Durch diese lokal-digitale Zusammenarbeit kann die AOK Bayern auch künftig eine hohe Beratungsqualität vor Ort garantieren“, so der Beiratsvorsitzende.

Krankenkasse AOK arbeitet in virtuellen Teams bayernweit zusammen

„Während andere Digitalisierung nutzen, um sich aus der Fläche zurückzuziehen, nutzen wir Digitalisierung, um in der Fläche zu bleiben“, betont Leonhard Ost, Beiratsvorsitzender auf Seite der Arbeitgeberkunden der AOK. „Wir erhalten dadurch die Vor-Ort-Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kundenberatung und zugleich können auch die digital zugeschalteten Experten an ihren Arbeitsplätzen überall in Bayern bleiben.“ Es gebe keine Zentralisierung, vielmehr würden die Experten von ihren bisherigen Arbeitsplätzen aus in virtuellen Teams bayernweit zusammenarbeiten. „Dass die meisten Arbeitsplätze vor Ort bleiben, bedeutet auch wirtschaftlich eine Stärkung der Region“, so Leonhard Ost.

Der versichertenseitige Vorsitzende Gloning bekräftigt, dass die Versicherten immer die Wahl haben sollen, wie sie den Kontakt zu ihrer Krankenkasse aufnehmen wollen: persönlich, telefonisch, per Mail oder online. Niemand soll sich abgehängt fühlen. „Wir kümmern uns weiterhin persönlich auch um die Versicherten, die nicht digital kommunizieren wollen oder können“, so Gloning.

AOK Bayern spricht von viel Gesprächsbedarf bei Pflegethemen

Auch in der Gesundheitsversorgung setzt die AOK Bayern auf persönliche Beratung mit digitaler Ergänzung. Auf diese Weise unterstützen die Fachberater in der Hilfsmittelversorgung (z.B. Mobilitäts- oder Kommunikationshilfen) bei besonders komplexen Versorgungslagen die Versicherten. Dies gilt auch bei Pflegebedürftigkeit. Allein im letzten Jahr führten die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der AOK rund 47.000 persönliche Gespräche mit Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Hinzu kommen noch Angebote im Internet wie etwa Online-Pflegekurse für Angehörige (www.aok.de/bayern/pflegenzuhause). (AZ)

Info: Die AOK-Direktion Günzburg betreut über 155.000 Menschen vor Ort. Mit mehr als 4,5 Millionen Versicherten und über 40 Prozent Marktanteil ist die AOK Bayern die größte Krankenkasse im Freistaat und zugleich die viertgrößte in Deutschland.