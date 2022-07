So reagieren Politiker aus der Region auf das BGH-Urteil zu Sauter und Nüßlein

Plus Alfred Sauter und Georg Nüßlein haben sich mit Maskendeals nicht strafbar gemacht. An der Beurteilung von Weggefährten und Parlamentskollegen ändert das wenig.

Weder der frühere Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ( Münsterhausen) noch der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter ( Ichenhausen; arbeitet als Rechtsanwalt in München und lebt auch dort) können im Zusammenhang mit den umstrittenen Maskengeschäften wegen Bestechung oder Bestechlichkeit strafrechtlich belangt werden. Das hat der Bundesgerichtshof so entschieden und sich damit der Sichtweise des Oberlandesgerichts München angeschlossen.