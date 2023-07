So sieht das seniorenpolitische Gesamtkonzept für die Zukunft aus

Welche Wünsche haben die älteren Menschen im Kreis Günzburg? Auf unter anderem solche Fragen soll das neue Konzept eingehen. So ist es entstanden.

Der demografische Wandel macht sich auch im Landkreis Günzburg bemerkbar: Die Lebenserwartung steigt und damit auch der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung. Diese Entwicklung bringt in vielen Bereichen Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Eine weitsichtige Planung und vorausschauendes Handeln sind daher notwendig. Deshalb wurden für den Landkreis Günzburg Handlungsrichtlinien, das sogenannte seniorenpolitische Gesamtkonzept, entworfen.

„Wir haben jetzt die Möglichkeit auf diese Veränderungen zu reagieren und unsere Zukunft nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. Sehen wir die aktuellen Veränderungen also als Chance“, sagt Landrat Hans Reichhart. Das bisherige Konzept aus dem Jahr 2008 wurde laut Pressemitteilung des Landratsamtes überarbeitet, fortgeschrieben und um weitere wichtige Aspekte ergänzt. Nun hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung damit befasst und die neuen Handlungsrichtlinien beschlossen.

Kreis Günzburg soll für Seniorinnen und Senioren attraktiv bleiben

Ziel ist es laut Landratsamt, den Landkreis Günzburg für Menschen ab 60 attraktiv zu halten und noch mehr Angebote für Ältere zu schaffen. Wie können Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben? Welche Unterstützung gibt es für pflegende Angehörige? Wie viele Pflegeplätze werden im Landkreis Günzburg in der Zukunft benötigt? Welche Wünsche haben die Seniorinnen und Senioren?

All diese Aspekte werden im seniorenpolitischen Gesamtkonzept aufgenommen. Vorausgegangen ist eine landkreisweite, repräsentative Bürgerbefragung: In Zusammenarbeit mit dem Sozialplanungsinstitut SAGS Augsburg und dem Bayerischen Forschungszentrum Pflege Digital der Hochschule Kempten wurde ein Fragebogen erstellt, der an 7500 Landkreisbürgerinnen und -bürger geschickt worden war. Die Rücklaufquote lag bei circa 46 Prozent. Die Antworten wurden ausgewertet und in den Katalog eingearbeitet. Die einzelnen Gemeindeauswertungen liegen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vor.

Bereits 2008 gab es ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Das neue Programm umfasst kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen: von neuen Wohnformen über Mobilität bis zu gesellschaftlicher Teilhabe, Beratung und medizinischer Versorgung.

Insgesamt umfasst es Dutzende Handlungsempfehlungen für die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche und spricht die unterschiedlichsten Akteure an. Das Konzept kann man auf der Internetseite des Landratsamtes einsehen.

Als einer der ersten bayerischen Landkreise überhaupt erstellte der Kreis Günzburg bereits 2008 ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept. Hieraus sind unter anderem die Nachbarschaftshilfen, die Helferkreise der Fachstelle für pflegende Angehörige, der Flexibus, die Wohnraumberatung, die Seniorenbeauftragten und ein über den Landkreis breitgefächertes Angebot an Tagespflegen entstanden. (AZ)