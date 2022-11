Landkreis Günzburg

So viel pendeln die Menschen in den Kommunen im Kreis Günzburg

Plus Laut Pendleratlas gibt es nur in acht von 34 Kommunen im Landkreis Günzburg mehr Einpendler als Auspendler. So ist die Situation in den Gemeinden und Städten.

Von Michael Lindner

Mit dem Auto durch den Feierabendverkehr schleichen oder auf der Autobahn oder Bundesstraße im Stau stehen – das erleben Beschäftigte aus dem Landkreis Günzburg immer wieder. Denn besonders viele pendeln zu ihrer Arbeitsstelle. Laut dem Pendleratlas, der auf Berechnungen der Statistischen Ämter der Länder beruht, hat die große Mehrheit der Kommunen im Landkreis Günzburg ein deutliches Pendlerdefizit. Das bedeutet, dass mehr Menschen zu ihrer Arbeitsstelle hinauspendeln, als Personen herkommen.

