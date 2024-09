Soforthilfen für Hochwasseropfer: Mehr als 7,5 Millionen Euro im Kreis Günzburg ausbezahlt

Nach dem Jahrhunderthochwasser im Juni wurden im Landkreis Günzburg bislang rund 3000 Anträge auf Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“ oder „Ölschäden an Gebäuden“ gestellt. Mehr als 7,5 Millionen Euro wurden inzwischen ausbezahlt, wie das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung berichtet hat. In wenigen Tagen endet die Frist für die Anträge.

Die Gelder werden von der Bayerischen Staatsregierung bereitgestellt. Die Betroffenen können die Soforthilfen „Haushalt/Hausrat“ und „Ölschäden an Gebäuden“ beim Landratsamt beantragen. Für Soforthilfen im Bereich Landwirtschaft und Fischerei ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zuständig. Hochwassergeschädigte Unternehmen und Betriebe können Anträge auf staatliche Soforthilfen bei der Regierung von Schwaben stellen.

Hier können Soforthilfen im Kreis Günzburg beantragt werden

Noch bis zum 30. September 2024 können Betroffene die Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“ sowie „Ölschäden an Gebäuden“ beim Landratsamt Günzburg beantragen. Betroffene können den Antrag auf der Internetseite des Landkreises Günzburg unter https://landkreis-guenzburg.de/soforthilfe online ausfüllen oder herunterladen. Anträge in Papierform können bei den Gemeinden abgeholt werden.

Neben diesen Soforthilfen stellt die Bayerische Staatsregierung auch Notstandsbeihilfen aus dem „Härtefonds Finanzhilfen“ zur Verfügung. Damit unterstützt der Freistaat Betroffene, die nach einer Naturkatastrophe in ihrer Existenz bedroht sind. Weitere Informationen dazu gibt es ebenfalls online beim Landratsamt. Diese Anträge können bis zum 31. Oktober 2024 beim Landratsamt Günzburg eingereicht werden. (AZ)