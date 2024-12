Sternsinger aus der Diözese starten heuer in Burgau

Rund um den Dreikönigstag zu Beginn des Jahres 2025 machen sich im Bistum Augsburg wieder zahlreiche Sternsingergruppen auf den Weg und bringen den Segen von Haus zu Haus. Der diözesane Auftakt zur 67. Aktion Dreikönigssingen findet bereits am Montag, 30. Dezember, in Burgau statt. Thematisch stehen heuer die Rechte von Kindern weltweit im Fokus. Anmeldungen für diesen Tag sind ab sofort bis zum 27. Dezember möglich.



Die Sternsingergruppen aus dem Bistumsgebiet erwartet ein buntes Programm: Nach Begrüßung und inhaltlich-thematischer Einführung mit verschiedenen Workshops um 11 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Burgau und einer gemeinsamen Brotzeit ziehen die Kinder und Jugendlichen ab 12.30 Uhr in einem großen Sternsingerzug durch den Ort. Der Gottesdienst mit Bischof Bertram Meier, BDKJ-Präses Florian Stadelmayr, Domvikar Tobias Wolf, Leiter des bischöflichen Jugendamts, sowie Ortspfarrer Simon Stegmüller um 13.00 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Burgau rundet den Tag ab.



Im letzten Jahr beteiligten sich im Bistum Augsburg Mädchen und Jungen aus 899 Pfarreien an der Sternsingeraktion, womit die Diözese bundesweit an der Spitze lag. Sie sammelten insgesamt 3.525.194,13 Euro und konnten dadurch Kindern und Jugendlichen weltweit helfen. (2023: 1097 Projekte in 93 Ländern). Verantwortlich für die diözesane Sternsingeraktion sind die Abteilung Weltkirche des Bistums Augsburg, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband Augsburg (BDKJ) und das Ministrantenreferat im bischöflichen Jugendamt. (AZ)



Info: Nähere Informationen sowie die Möglichkeit, sich digital anzumelden, gibt es auf der Sternsinger-Seite der Abteilung Weltkirche unter www.bistum-augsburg.de/sternsinger

