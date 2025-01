Streik an den Kreiskliniken ist abgesagt

Zu Wochenbeginn standen die Zeichen noch auf Streik an den kommunalen Kliniken - am Dienstagmorgen gab es dann Entwarnung. In Gesprächen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern soll es eine Einigung gegeben haben. Damit ist auch an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach der drohende Streik am Mittwoch offenbar vom Tisch.

Bereits am Montag hatte sich angedeutet, dass nach den inzwischen sieben Monaten dauernden Verhandlungen um die Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern ein Kompromiss gefunden werden könnte. Trotzdem hatten sich die Kreiskliniken für alle Fälle gewappnet für den auf drei Tage ausgelegten Streik ab Mittwoch. In der bundesweiten Tarifauseinandersetzung sollte der Schwerpunkt der Aktionen in Bayern liegen.

Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken, gab dann am Dienstagvormittag Entwarnung: Nach den Sondierungsgesprächen der Tarifkommission hatte der Marburger Bund den für diese Woche geplanten Streik abgesagt. „Der Betrieb in den Kreiskliniken Günzburg und Krumbach findet regulär statt und unterliegt keinerlei Einschränkungen“ , so Wieland. Patientinnen und Patienten könnten sich bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit an die jeweilige Fachabteilung wenden. (rjk)