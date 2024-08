Tag des offenen Denkmals: Was ist dieses Jahr alles geboten?

Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ steht der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Wie jedes Jahr finden zu diesem bundesweiten Aktionstag am zweiten Sonntag im September auch im Kreis Günzburg zahlreiche Veranstaltungen statt.

Das diesjährige Motto trifft etwa auf das Kloster Wettenhausen mit seiner tausendjährigen Geschichte in besonderem Maße zu. Besucher können hier ab 11.30 Uhr in die faszinierende Welt der Geschichte eintauchen. Bei einer Baustellenführung um 11.30 Uhr können die aktuellen Bauprojekte vor Ort entdeckt werden. Treffpunkt ist die Pforte. Um 12 Uhr heißt es „Aufgspuit im Klosterhof!“ mit dem Musikverein Wettenhausen im Biergarten. Eine klassische Führung, bei der die Geschichte der Kirche, des Kreuzgangs und des Kaisersaals erlebbar wird, beginnt um 13 Uhr. Treffpunkt ist die Pforte. Die technische Führung um 14 Uhr gibt Einblicke in die Mühle, das E-Werk, das Sägewerk und das Heizwerk. Treffpunkt ist an der St. Wendelinkapelle im Hof. Eine Kinderführung um 15 Uhr bietet einen spannenden Rundgang durch den Garten und das Kloster, speziell für die kleinen Besucher. Treffpunkt ist der Kindergarten-Eingang im Innenhof. Und um 16 Uhr beginnt eine Museumsführung, auch hier ist der Treffpunkt die Pforte.

Auch weitere Denkmäler im Landkreis Günzburg haben an diesem Tag geöffnet: So können Besucherinnen und Besucher von 13.30 bis 17 Uhr die ehemalige Synagoge Ichenhausen besichtigen. Wer immer schon mal auf den Turm der Reisensburg im Günzburger Stadtteil steigen wollte, hat dazu am Tag des offenen Denkmals von 10 bis 16 Uhr Gelegenheit. Individuelle Turmbesichtigungen (pro Begehung maximal 20 Personen) sind möglich, im Eingangsbereich des Schlossgebäudes findet außerdem ein Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie kalten Getränken statt.

Im Nachbarlandkreis Neu-Ulm öffnet am Denkmalstag das Prämonstratenser-Kloster Roggenburg wieder seine Pforten. Mit dem Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche St. Agatha in Ingstetten beginnt der Denkmalstag im Kloster Roggenburg. Um 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr werden Führungen durch das Kloster angeboten. Aufgrund der Sanierungsarbeiten können dieses Jahr jedoch keine Besucher durch die Pfarr- und Klosterkirche „Mariä Himmelfahrt“ geführt werden. Dafür erfahren die Teilnehmer aber Interessantes zur Geschichte des Prämonstratenser-Ordens und des Klosters bei einem Rundgang durch das historische Sommerrefektorium, die historische Bibliothek und den Kapitelsaal.

Neben den Klosterführungen werden auch Führungen durch den Klostergarten angeboten. Die historischen und gartendenkmalpflegerischen Besonderheiten sowie auch die Highlights der Garten-Neugestaltung werden um 14 Uhr und um 15.30 Uhr erläutert. Das Klostermuseum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. (Eintritt frei), es gibt ein Suchspiel für Kinder („Ich sehe was, was Du nicht siehst“) und eine Präsentation von aktuellen sowie historischen Ansichten der Roggenburger Klosterkirche. Familien mit Kindern sind um 14 Uhr zum Familien-Umwelt-Nachmittag „Das Ökosystem Wald“ eingeladen. Treffpunkt ist vor dem Waldpavillon am Parkplatz 3 des Bildungszentrums. (AZ, rjk)