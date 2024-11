Tobias Rapp ist der Gewinner des Kürbiswettbewerbs

Halloween ist vorbei, und St. Martin steht schon vor der Tür. Trotzdem entdeckt man beim Spaziergang im Landkreis Günzburg noch Kürbisse, die für Halloween vor die Haustüre gestellt wurden und das Heim bewachen sollen. So richtig angsteinflößend sind manche nicht mehr: Teilweise sind die geschnitzten Gesichter schon eingedellt und werden bald das Zeitliche segnen.

Wie gut, dass Fotos kein Haltbarkeitsdatum haben. Auf ihnen haben Leserinnen und Leser ihre selbst geschnitzten Kunstwerke festgehalten und an die Redaktion geschickt. In einer Bildergalerie wurden sie veröffentlicht und Leser konnten online für ihr Lieblings-Kürbiskunstwerk abstimmen. Die Stimmen sind ausgewertet und es gibt einen klaren Sieger. Mit 33 Prozent der Stimmen hat Tobias Rapp gewonnen. Der Günzburger hat eine ganze Szenerie in den Kürbis geschnitzt, und zwar die Zauberschule von Harry Potter. „Willkommen in Hogwarts“ heißt sein Kunstwerk. Detailgetreu und aufwendig erbaut sich das Gebäude vor dem Vollmond, der die Nacht hell erleuchtet, während mehrere kleine Boote vom Ozean her auf Hogwarts zusteuern.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die vielen schönen Fotos. Alle Bilder können noch einmal auf unserer Online-Bildergalerie betrachtet werden. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone. (AZ)

In der Dämmerung sieht man gut die verschiedenen Ebenen, die Tobias Rapp in den Kürbis geschnitzt hat. Foto: Tobias Rapp