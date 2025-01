Trotz Sparmaßnahmen bleibt im Kreis-Haushalt eine Millionenlücke

Es wurde gekürzt, gestrichen und aufgeschoben – in intensiven Sparrunden haben die Kreistagsfraktionen im 198-Millionen-Haushalt des Landkreises Günzburg den Rotstift angesetzt. Am Ende blieb eine Finanzierungslücke von 4,05 Millionen Euro, nachdem sich der Fehlbetrag zunächst noch auf 6,4 Millionen Euro belaufen hatte. „Wir stoßen mit Einsparungen inzwischen an Grenzen und stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Landrat Hans Reichhart (CSU) in der Sitzung des Kreisausschusses. Endgültig verabschiedet werden soll der Etat am 26. Februar vom Kreistag.

Jörg Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zahlenwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreistag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis