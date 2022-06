Landkreis Günzburg

Besondere Beziehung zur Ukraine: Wie der Krumbacher Schulamtsdirektor hilft

Plus Schulamtsdirektor Thomas Schulze erlebte 1986 den Aufbruch in der Ukraine. Was ihn nun fassungslos macht und schmerzt – und wie er hilft.

Von Till Hofmann

Vor wenigen Wochen ist Thomas Schulze schlagartig in Erinnerung gerufen worden, was er 1986 erlebt hat. Als 15-Jähriger war er mit seinen Großeltern auf einer politischen Bildungsreise in Kiew. Der Opa, er sollte wenige Jahre später der Mitbegründer des Freien Forums in Chemnitz (zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt) sein und hat nach der Wende die Stasi-Akten dort mit aufgearbeitet, war mit Begleitung eingeladen worden. "Damals gab es die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Ganz viele solcher Austausche sind initiiert worden. Das hatte eigentlich nichts mit parteiideologischen Interessen zu tun. Es ging um kulturellen Austausch."

