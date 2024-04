Landkreis Günzburg/Ulm

Ein neuer Club für den Landkreis: Wer hinter dem HeiDi's steckt

Plus Es war ein Auf und Ab mit dem ehemaligen Calypso in Jettingen-Scheppach. Doch noch in diesem Jahr soll etwas Neues dort eröffnen. Das plant das Betreiberpaar.

Von Sophia Huber

Lange mussten die Menschen aus dem nördlichen Landkreis darauf warten – doch jetzt soll es endlich wieder eine Disco für mehrere Altersklassen geben. HeiDi's wird der Club heißen, der in den Räumen des ehemaligen Calypso-Tanzlokals in Jettingen-Scheppach eröffnen wird. Zwar ist es noch ein paar Monate bis zum offiziellen Start hin, doch im Gespräch mit der Redaktion hat das Betreiberehepaar bereits verraten, was es in ihrem HeiDi's plant. Das "Hei" im Namen der Disco steht für Heiko Holzmann-Brügger, das "Di" für seine Frau Diana Brügger. Die beiden leben im Nersinger Ortsteil Straß und sind in der Clubbranche keine Unbekannten.

Holzmann-Brügger ist seit 16 Jahren nebenberuflich DJ und legte als DJ BreakBeat Heiko als Resident im T-Club in Lauingen auf, war für Partys in Friedrichshafen und Frankfurt gebucht oder spielte mehrmals im Rockside in Ulm. Im Rockside arbeitet seine Frau Diana seit rund zehn Jahren an der Bar. "Mit dem Gedanken, etwas Eigenes zu eröffnen haben wir schon länger gespielt", erzählt Holzmann-Brügger. Der 34-Jährige wollte aber auch nichts zu Großes haben. Durch einen Zufall kam er jetzt an die Räumlichkeiten.

