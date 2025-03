Erneut Medizinstipendien für Budapest – Wer kann sich bewerben?

Auch in diesem Jahr vergibt der Landkreis Günzburg zwei Stipendien für das Medizinstudium an der Semmelweis-Universität in Budapest. Laut Pressemitteilung werden die Studiengebühren in Höhe von 9150 Euro pro Semester für die gesamte Dauer des sechsjährigen Studiums übernommen. „Mit diesem Stipendium investieren wir gezielt in die Zukunft der medizinischen Versorgung in unserer Region. Wir möchten talentierte junge Menschen auf ihrem Weg zum Arztberuf unterstützen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Gesundheitsversorgung im Landkreis langfristig gesichert bleibt“, betont Landrat Hans Reichhart.

Voraussetzung für den Erhalt des Stipendiums ist laut Landratsamt die allgemeine Hochschulreife, ein gültiger Aufenthaltstitel für die Bundesrepublik Deutschland und ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. Außerdem sei ein Bezug zum Landkreis Günzburg wünschenswert. Eine Auswahlkommission werde die Stipendiaten nach entsprechenden Kriterien auswählen. Zusätzlich müssen Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen der Semmelweis-Universität erfüllen. Diese sind unter www.semmelweis.hu abrufbar.

Landkreis Günzburg finanziert Medizinstudium in Ungarn mit Stipendium

Bewerbungen laufen demnach über das Kontaktformular auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-guenzburg.de/medizinstipendium. Hier können die Bewerbungsunterlagen samt Motivationsschreiben und dem Abiturzeugnis noch bis zum 15. April hochgeladen werden. Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung verpflichten sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten, nach Abschluss ihres Studiums und der Facharztausbildung im Landkreis Günzburg ärztlich tätig zu werden. Die Bewerbungsfrist für den Studienbeginn am Ende dieses Jahres läuft noch bis zum 15. April. (AZ)