Verkehrsunfälle, Einbrüche und „Swatting“ im Kreis Günzburg

Auch rund um das Weihnachtsfest war die Polizei im Landkreis Günzburg im Einsatz, wie es dem Pressebericht zu entnehmen ist. So haben die Beamten seit Anfang der Woche Verkehrsunfälle registriert, aber auch mehrere Einbrüche, einen Fall von Körperverletzung und einen Fall des sogenannten „Swattings“ – eine Mobbingtechnik.

Am Tag vor Heiligabend hat sich der „Swatting“-Fall in Krumbach ereignet. Dabei handelt es sich um vorgetäuschte Notfälle, die bewaffnete Polizeieinsätze gegen Unschuldige auslösen sollen. Über eine bekannte Lieferplattform wurde gegen 23.40 Uhr eine Bestellung bei einem Fast-Food-Restaurant in Ulm aufgegeben. Unter Bemerkungen wurde jedoch angegeben, dass man die Polizei anrufen solle, da die “Aufgeberin“ der Bestellung von ihrem Mann geschlagen werde. Der angegebene “Schläger“ bewohne ein Mehrfamilienhaus in Krumbach. Bei der Überprüfung durch die Streifenbesatzung konnte ermittelt werden, dass der 40-Jährige, der angeblich seine Frau schlagen solle, ein Online-Streamer ist und seine Daten geleakt wurden. Dadurch werden der Polizei immer wieder Sachverhalte mitgeteilt, die nicht der Wahrheit entsprechen, wie auch in diesem Fall. Der 40-Jährige befand sich alleine in seiner Wohnung. Es wurden Ermittlungen wegen Vortäuschen einer Straftat aufgenommen.

Unfälle und Einbrüche rund um Heiligabend im Landkreis Günzburg

Ebenfalls am 23. Dezember gab es in Kötz ein Unfall auf glatter Fahrbahn. Ein 19-Jähriger geriet beim Abbiegen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Pkw einer 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6500 Euro. Am selben Tag ereignete sich im Krumbach eine Unfallflucht, bei der der Spiegel eines Autos, das in der Bahnhofstraße abgestellt wurde, angefahren wurde. Der Verursacher konnte anschließend ausfindig gemacht werden. Im Laufe der Weihnachtsfeiertage kam es zu weiteren Unfällen im südlichen Landkreis. In Thannhausen stießen am Vormittag des 24. Dezembers zwei Autos beim Ausparken zusammen. In Krumbach fuhr am selben Tag eine Frau, die den Kreuzungsbereich freimachen wollte, das hinter ihr befindliche Auto an.

Im Zeitraum vom 16. bis zum 23. Dezember brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Krumbach ein. Der Täter verschaffte sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Haus und durchwühlte anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Zum Tatzeitpunkt befand sich niemand im Haus. Der Einbrecher verursachte einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zudem entwendete der Dieb Schmuck und andere Wertgegenstände in einem geschätzten Wert von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach zu melden. Telefon: 08282/9050.

Einbruchserie in Haldenwang und Roßhaupten hält weiter an

Die Einbruchsserie in Haldenwang und Roßhaupten hält weiter an. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pocketbike in der Hauptstraße in Haldenwang. Dieses konnte an einem Waldstück wieder aufgefunden werden. In der Von-Eisenberg-Straße wurde aus einem unversperrten Fahrzeug ein Geldbeutel gestohlen. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurde Geld abgebucht. In der Sonnenstraße wurde ein E-Scooter aus einer Garage entwendet. Auf dem Verbindungsweg zwischen der Hauptstraße und der Von-Eisenberg-Straße wurde ebenfalls Diebesgut, allerdings unbekannter Herkunft, aufgefunden. Der Geschädigte sowie Zeugen der anderen Diebstähle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900.

Auf dem Parkplatz einer Jugendbude in Haldenwang kam es am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gegen 4 Uhr zu einer Schlägerei. Zwei Personen schlugen auf einen 21-Jährigen ein, der anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Die beiden Täter entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei von dem Tatort, sie konnten aber durch Zeugen namentlich benannt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)