Viele Kanäle in Kötz sind beschädigt

Plus Wer die Waschmaschine einschaltet oder die Toilette spült, macht sich meistens keine Gedanken über das Abwasser. In Kötz sind allerdings viele Abwasserkanäle marode.

Von Irmgard Lorenz

Es sieht nicht gut aus im Kötzer Untergrund. Das zeigt die Kanalbefahrung, mit der die Gemeinde ein Ingenieurbüro beauftragt hat. Risse in den Leitungen, Fugen zwischen Rohren, ausgebrochene Rohrstücke, Rohrbrüche mit Einsturzgefahr und stellenweise sogar quer durch den Abwasserkanal geschossene Wasser- oder Telekommunikationsleitungen. Das alles sind wunde Punkte, an denen Schmutzwasser ins Erdreich dringen kann. Verteilt über das ganze Gebiet von Großkötz und Kleinkötz besteht Handlungsbedarf, unter anderem in der Ichenhauser Straße und am Hungerberg in Großkötz sowie in der Waldsiedlung, der Raiffeisenstraße, der Hauptstraße und der Schlossstraße in Kleinkötz.

