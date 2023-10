Von Tür zu Tür? Wie CSU, AfD und die Grünen um letzte Stimmen kämpfen

Von Nadine Ballweg - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Die Wahl steht vor der Tür – wortwörtlich. Kandidaten der CSU, AfD und Grüne waren im Kreis Günzburg auf Haustürwahlkampf. Ihre Strategien sind überraschend verschieden.

Auf einer Terrasse in Reisensburg knallt ein Korken, kurz darauf sprudelt Prosecco in die Gläser. Hier wird allerdings nicht etwa Geburtstag gefeiert. Das ist Wahlkampf. Ein älteres Paar hat es sich nicht nehmen lassen, die CSU-Direktkandidatin Jenny Schack und ihren Kollegen Stefan Baisch einzuladen. Die beiden sind an diesem sonnigen Spätsommertag auf Haustürwahlkampf unterwegs. Nach etwa zwei Stunden läuten, warten, sich vorstellen und verabschieden, kommt das Gespann am Haus des Paars an. Die Dame lugt über die Gartenmauer. „Ha, der Herr Baisch“, sagt sie erfreut. „Und die Frau Schack!“ Wenige Momente später sitzen sie zusammen am im Garten der Reisensburger, Schokolade und Schaumwein werden aufgetischt. Die beiden haben Vertrauen in Schack. "Das schaffen Sie schon", sagt der Herr zuversichtlich.

In wenigen Tagen wird in Bayern gewählt. In den Wochen vor dem 8. Oktober sind einige Parteien im Landkreis unterwegs, um die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, das Kreuzchen bei ihren Kandidatinnen und Kandidaten zu setzen. Wie gehen sie dabei vor? Auf Haustürwahlkampftour mit den Landtagsdirektkandidaten der vergangenen Landtagswahl.

