Was das Jahr 2022 für vier Menschen im Landkreis Günzburg bringen soll

Plus Ein Pfarrer, ein Sportler, eine Künstlerin und ein Bürgermeister im Kreis Günzburg erzählen von ihren Wünschen für 2022. Vom Aufbrechen alter Strukturen bis zum Glauben an Gott.

Corona, immer wieder Corona. Seit fast zwei Jahren begleitet uns die Pandemie. Wird das im nächsten Jahr besser werden? Oder war das Jahr 2021 trotz Regelungen und Einschränkungen doch nicht ganz so schlecht? Wir haben vier ganz unterschiedliche Personen besucht und gefragt, was sie sich erhoffen, aber auch wie sie zurückblicken.