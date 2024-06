Weitere Straßen weisen nach dem Hochwasser Schäden auf

Bei Bleichen und bei Jettingen-Scheppach stellen Fachleute weitere Schäden durch das Hochwasser fest. Die Strecken müssen gesperrt werden.

Nach dem Jahrhunderthochwasser im Landkreis Günzburg sind bei weiteren Brücken im Landkreis Schäden festgestellt worden. Das teilte das Staatliche Bauamt Krumbach am Mittwochabend mit. Sperrungen sind erforderlich, um die Schäden reparieren zu können.

So wurde bei der Günzbrücke zwischen Oberegg und Unterbleichen festgestellt, dass die Gründungen der Brückenwiderlager stark unterspült wurden. Die dadurch eingeschränkte Standsicherheit des Brückenbauwerkes erfordert die sofortige Sperrung des Streckenabschnittes zwischen Oberegg und Unterbleichen, Aktuell erfolgt die statische Beurteilung des Bauwerkes, um erforderliche Instandsetzungsarbeiten festlegen zu können.

Umfahrungen für gesperrte Strecken eingerichtet

Die Umleitung für die betroffene Strecke ist wegen der laufenden Instandsetzungsmaßnahmen an anderen Straßen, die durch das Hochwasser beschädigt wurden, nicht ganz einfach. Unter anderem sind aktuell die Kreisstraße GZ 19 westlich von Wattenweiler und die Kreisstraße GZ 1 von Stoffenried nach Ellzee gesperrt. Deshalb wird die Umleitungsstrecke über die GZ 6 von Oberegg über Stoffenried und Waldstetten nach Ichenhausen ( B 16) und fortführend über die B 16 nach Unterbleichen (und umgekehrt) eingerichtet, heißt es aus der Baubehörde.

Voraussichtlich ab dem 24. Juni steht für den Umleitungsverkehr die Kreisstraße GZ 19 von Wattenweiler nach Unterwiesenbach zur Verfügung, wenn dort die Arbeiten abgeschlossen sind. Der Rad- und Fußgängerverkehr zwischen Oberegg und Unterbleichen kann über die vorhandene Geh- und Radwegbrücke über die Günz aufrechterhalten werden.

Staatstraße bei Jettingen-Scheppach wurde unterspült

Auch bei der Krebsgrabenbrücke zwischen Schöneberg und der Ortsumfahrung Jettingen-Scheppach (St 2025) haben die Fachleute festgestellt, dass die an die Brücke angrenzenden Straßenabschnitte stark unterspült wurden. Weil dadurch die Standsicherheit des Straßendammes eingeschränkt ist, muss der Streckenabschnittes sofort für den kompletten Verkehr gesperrt werden.

Eine Umleitungsstrecke von Schönenberg über die GZ 25 in Richtung Ettenbeuren, von dort über die St 2024 in Richtung Goldbach und anschließend über die GZ 17 in Richtung Jettingen-Scheppach (und umgekehrt) für den Kfz-Verkehr wird eingerichtet. Außerdem soll es eine kleinräumige Umleitungsstrecke für den Rad- und Fußgängerverkehr geben. Auch hier erfolgt die technische Beurteilung des Straßendammes und der Grenzgrabenbrücke, um erforderliche Instandsetzungsarbeiten festlegen zu können. (AZ)