Wie an den Schulen im Landkreis Günzburg Inklusion gelebt wird

Plus Als einzige Mittelschule in Schwaben hat Leipheim das Profil Inklusion verliehen bekommen. Der Bedarf ist da, doch in der Gesellschaft fehlt oft das Bewusstsein dafür.

Von Heike Schreiber

Mit Basketbällen haben die meisten Viertklässler schon mal gespielt. Aber wie die Leipheimer Grundschüler an diesem Vormittag mit Bällen dribbeln und passen, ist für sie Neuland: Sie sitzen zum ersten Mal in ihrem Leben in speziellen Rollstühlen und erleben im Beisein eines Profis die Sportart Basketball aus einer völlig anderen Perspektive. Und spüren dabei, wie sich körperlich eingeschränkte Menschen fühlen. Seit vielen Jahren wird an ihrer Schule besonderer Wert auf Inklusion gelegt, darauf, dass sie Kinder mit Schwächen egal welcher Art ganz natürlich in den Alltag einbinden. "Bei uns wird Inklusion gelebt", betont Rektorin Stefanie Schmid und bedauert gleichzeitig, dass das Thema in den Köpfen vieler Menschen entweder immer noch nicht angekommen oder nicht mehr im Bewusstsein ist.

