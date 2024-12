Wie sich die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach entwickeln

Die Krankenhauslandschaft in Deutschland wird sich in den nächsten Jahren massiv verändern. „Wir stehen vor einem gewaltigen Umbruch“, sagte der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) im Kreistag. Hintergrund ist die vom Bundestag beschlossene Krankenhaus-Strukturreform. Über die Entwicklung in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach berichtete in der Sitzung Robert Wieland, Vorstand des Kommunalunternehmens.

