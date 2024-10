Windkraft statt Wasser trifft auf Widerspruch

Noch bis zum 10. November läuft die Frist: Zu den Plänen für die Windkraft in der Region Donau-Iller können Stellungnahmen abgegeben werden. Städte und Gemeinden im Landkreis Günzburg haben das Thema aus diesem Grund auf den Tagesordnungen ihrer Sitzungen - und auch im Kreisausschuss war die Windkraft Thema. „Ich will an dieser Stelle nicht dazu aufrufen, Stellung zu beziehen“, formulierte es Landrat Hans Reichhart. „Aber wer sich jetzt nicht äußert, kann auch später nicht schimpfen, dass man ihn nicht gehört habe.“ In anderen Bereichen des Regionalverbands Donau-Iller, etwa auf der Schwäbischen Alb, sei die Bereitschaft, Stellungnahmen abzugeben, offenbar deutlich höher als im bayerischen Teil der Verbandsregion.

