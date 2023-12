Wohnungsnot ist im Kreis Günzburg in der Mittelschicht angekommen

Plus Die passende Wohnung zu finden, die bezahlbar ist, wird immer schwerer. Die Fachberaterinnen im Landkreis Günzburg berichten von Einzelschicksalen, die immer mehr werden.

Krankheit, Trennung, Jobverlust – es gibt viele Gründe, warum Menschen in Wohnungsnot geraten. Antje Mühlbein, Integrationslotsin des Landkreises, kennt die Fälle. Sie hilft Bürgerinnen und Bürgern bei allen Themen rund um das Thema Wohnen. "Die Bombe platzt manchmal erst, wenn man im Gespräch ist. Dann fließen Tränen", sagt sie und spricht von Verzweiflung, wenn Menschen Kündigungen oder Räumungsklagen am Hals haben.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und mehr, als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Dazu gehören ebenso Heimeligkeit, Privatsphäre, aber auch die Bezahlbarkeit von Wohnraum. Der suchende Blick nach Anzeigen auf dem Immobilienmarkt löst bei immer mehr Menschen im Kreis Günzburg Verzweiflung aus.