Zahl der Beschäftigten im Kreis Günzburg erreicht Höchststand

Im Juni 2023 waren im Kreis Günzburg so viele Menschen wie noch nie sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Was die Jahresstatistik der Arbeitsagentur außerdem verrät.

Der Arbeitsmarkt in der Region ist recht stabil - doch die sich eintrübende Konjunktur macht sich auch im Landkreis Günzburg bemerkbar. Dieses Fazit zieht Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahr 2023. „Erfreulich ist, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nochmals um rund 280 zum Vorjahresstichtag anstieg.“

Zum Jahresende stieg die Arbeitslosigkeit nur leicht an. Im Landkreis Günzburg sind aktuell 1692 Menschen arbeitslos gemeldet, 23 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,2 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit deutlich um 13 Prozent gestiegen. Knapp 57 Prozent (111 von 195 Personen) des Anstiegs der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich ist auf Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen. Diese zählen mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent zu den besonders betroffenen Personengruppen“, so der Chef der Arbeitsagentur. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt derzeit bei genau 1200. Im Dezember wurden dem Arbeitgeber-Service 178 neue Stellen gemeldet.

So hat sich der Arbeitsmarkt im Kreis Günzburg 2023 entwickelt

Im Jahresdurchschnitt waren 1603 Menschen ohne Arbeit, das sind 193 oder 13,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,1 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 1,9 Prozent. Im Verlauf des Jahres meldeten sich insgesamt 6511 Menschen arbeitslos, davon kamen 2932 aus einer Beschäftigung und 1325 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten sich 6287 Personen aus der Arbeitslosigkeit abmelden, davon nahmen 2222 eine Erwerbstätigkeit auf und 1294 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Im gesamten Jahresverlauf wurden 3560 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet, 287 oder 7,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur waren im Jahr 2023 durchschnittlich 1.472 offene Stellen gemeldet. Das sind 178 oder 10,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der Beschäftigten erreichte im Jahr 2023 einen neuen Höchststand. Nach den aktuellsten Daten vom Juni 2023 standen zu diesem Zeitpunkt 56.558 Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis.

Für Geflüchtete aus der Ukraine wird ein "Integrationsturbo" gezündet

Insbesondere die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zeichnen sich weiterhin ab. So sind laut Agentur für Arbeit gut 60 Prozent des Zuwachses an Arbeitslosen auf Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft zurückzuführen. Darunter auch die Geflüchteten aus der Ukraine, die zunehmend aus Deutsch- oder Integrationskursen auf den Arbeitsmarkt kommen. Für diese Personengruppe werden aktuell im Rahmen des "Integrationsturbos" für Geflüchtete erhöhte Vermittlungs- und Beratungsaktivitäten in den Arbeitsagenturen und Jobcentern gestartet.

Die Agentur für Arbeit Donauwörth zahlte im gesamten Agenturbezirk im Jahr 2023 insgesamt 89,3 Millionen Euro an beitragsfinanziertem Arbeitslosengeld inklusive Sozialversicherungsbeiträgen aus. Das sind 9,5 Prozent mehr als in Jahr 2022, in dem die Ausgaben bei 81,6 Millionen Euro lagen. Die Ausgaben für konjunkturelles Kurzarbeitergeld betrugen hierfür 8,5 Millionen Euro. Das sind 60 Prozent weniger als im Jahr 2022, damals waren es 21,2 Millionen Euro. Gestiegen sind die Ausgaben für Saison-Kurzarbeitergeld um 23,6 Prozent auf insgesamt 3,4 Millionen Euro. Im Jahr 2022 waren es 2,7 Millionen Euro. (AZ)