Zwei Leichtverletzte bei drei Unfällen im nördlichen Landkreis

Im nördlichen Landkreis Günzburg haben sich im Laufe des Montags drei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen insgesamt zwei Personen leicht verletzt wurden. So kam es am Montagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Scheppach und Burgau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16.45 Uhr musste eine Autofahrerin auf der Brücke über die Bundesautobahn verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine 24-Jährige, die unmittelbar hinter ihr fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Wenige Stunden davor ereignete sich in Burgau ein Unfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 13.20 Uhr wollte ein 54-Jähriger mit seinem Auto von der Mühlstraße nach rechts in die Kapuzinerstraße abbiegen. Dabei nahm er der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrerin die Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die E-Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet sich mittags in Burtenbach. Gegen 11.30 Uhr wollte eine 79-Jährige mit ihrem Pkw von der Weinbergstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei nahm sie einem von links kommenden Traktor-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)