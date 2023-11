Zwei Unfälle mit hohem Schaden beschäftigt die Polizei in Günzburg

Zweimal hat es im Kreis Günzburg gekracht. Beide Male waren die Unfallverursacher unaufmerksam. Hohe Sachschäden sind die Folge.

Zwischen Kissendorf und Rieden an der Kötz hat es am Dienstagmorgen zum ersten Mal gescheppert. Beamte der Polizeiinspektion Günzburg haben den Unfall aufgenommen. Kurz nach 7 Uhr streiften sich auf der Staatsstraße 2023 zwei einander entgegenkommende Autos. Wie die Polizei verlauten ließ, konnte bislang die Unfallursache wegen der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten sowie mangels auswertbarer Spuren nicht abschließend geklärt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 15.000 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt.

Auto fährt bei Waldstetten gegen umgestürzten Baum

In den Morgenstunden am Dienstag kam es im Bereich Waldstetten zu einem Unwetter. In Heubelsburg stürzte deshalb ein Baum auf die Fahrbahn, der unter anderem eine Stromleitung beschädigte. Ein 29-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben mit seinem Auto von Waldstetten über Heubelsburg in Richtung Ellzee unterwegs und übersah in Heubelsburg den Baum und prallte dagegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Auto entstand jedoch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. (AZ)