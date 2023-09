"Fünf Fragen an...": So antworten die Direktkandidaten im Kreis Günzburg

Acht Frauen und vier Männer im Stimmkreis Günzburg möchten in den Bayerischen Landtag einziehen. Wir haben sie unter anderem nach ihrem Wunsch-Koalitionspartner gefragt.

Politikerinnen und Politikern wird mitunter nachgesagt, dass sie viel reden, aber wenig sagen. Unsere Redaktion hat den zwölf Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg für den Bayerischen Landtag fünf identische Fragen gestellt, mit einer Vorgabe: Jede Antwort darf maximal 280 Zeichen lang sein – also exakt die Länge, die auf X (ehemals Twitter) kostenfrei erlaubt ist.

Jenny Schack (CSU) Foto: Alexander Kaya

Jenny Schack ( CSU )

Was kann Ihre Partei besser als die anderen? Wir können einiges besser, und das haben wir in den vielen Jahrzehnten in der bayerischen Regierung auch bewiesen. Wir haben bisher immer gezeigt, dass wir drängende Themen anpacken und uns gleichzeitig für die Zukunft aufstellen. Anpacken und trotzdem weiterhin hinhören und mit Augenmaß entscheiden, das ist meine Devise.

