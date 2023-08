Landkreis Günzburg

Von jetzt an ist jeder Tag ein Wahltag im Landkreis Günzburg

Plus Seit dieser Woche verschicken die Gemeinden im Kreis Günzburg Wahlbenachrichtigungskarten, mit denen Briefwahlunterlagen angefordert werden können.

Von Till Hofmann

Die Landtags- und die Bezirkswahl in Bayern sind bekanntlich am 8. Oktober. Auf dieses Datum sind alle Bemühungen der Parteien ausgerichtet, die Wählerinnen und Wähler mit Positionen und Argumenten zu überzeugen. Aber stimmt das? Vermutlich nicht mehr. Denn die heiße Phase des Wahlkampfs hat jetzt schon begonnen – mitten in den bayerischen Sommerferien. Denn alle Stimmberechtigten, die am Stichtag, 42. Tag vor der Wahl – das ist der 27. August –, bei einer Gemeinde in Bayern für eine Wohnung gemeldet sind, werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und erhalten von ihrer Gemeinde bis spätestens drei Wochen vor der Wahl (16. September) eine Wahlbenachrichtigung. Der früheste Zeitpunkt für den Versand der Wahlbenachrichtigungen sei der 27. August, erklärt das Landratsamt Günzburg auf Nachfrage. Am vergangenen Sonntag dürfte das von den Gemeindeverwaltungen noch nicht angegangen worden sein.

Seit Montag aber ist es möglich, zumal das Landratsamt als Aufsichtsbehörde in der vergangenen Woche die Wahlbenachrichtigungen der Gemeinden geprüft und die Freigabe erteilt hat. Der Versand der Wahlbenachrichtigungen könnte also grundsätzlich schon starten. Teilweise bedienen sich die Gemeinden für Druck und Versand der Wahlbenachrichtigungen auch externer Dienstleister.

