Landtagswahl

vor 1 Min.

Gerd Mannes (AfD) im Porträt: "Ich lasse gerne von mir abschreiben"

Plus "Wenig Show, dafür mehr Inhalte", so beschreibt sich der AfD-Politiker Gerd Mannes. Seine Arbeit im Landtag will er fortsetzen, um vor allem die Wirtschaft zu stärken.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir die vier Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg vor. Sie gehören allen Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute: der Bewerber der AfD, Gerd Mannes.

Was Gerd Mannes laut eigenen Aussagen nicht leiden kann: Show auf politischer Bühne und Politiker, bei denen es viel um Selbstdarstellung gehe. Für ihn bedeute Politik eben nicht Kabarett, sondern die richtigen Ziele zu erreichen. "Wenn man, wie ich, 30 Jahre lang in den Führungsetagen der freien Wirtschaft unterwegs war, entwickelt man Sendungsbewusstsein", betont der AfD-Politiker.

