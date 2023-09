Landtagswahl

vor 52 Min.

Marina Jakob (FW) im Porträt: Es braucht mehr Nullachtfünfzehn-Menschen

Marina Jakob möchte für die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag einziehen.

Plus Für die Freien Wähler geht Marina Jakob im Stimmkreis Günzburg um einen Platz im Bayerischen Landtag ins Rennen. Wieso es mehr Durchschnittsbürger wie sie im Maximilianeum braucht.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir die vier Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute: die Bewerberin der Freien Wähler, Marina Jakob.

Marina Jakob bezeichnet sich selbst als Durchschnittsbürgerin, als einen "Nullachtfünfzehn-Menschen". Und genau das sei es, was im Bayerischen Landtag zu kurz kommt. Es wimmelt von Juristen und Beamten, dabei soll der Landtag die Gesellschaft widerspiegeln. "Aber das ist momentan nicht der Fall – nicht bei den Berufen, nicht beim Alter und auch nicht beim Geschlecht", sagt Jakob, die für die Freien Wähler zur Landtagswahl antritt. Es brauche mehr Frauen in der Politik und mehr junge Leute, die wissen, wie die Situation in den Kitas und Schulen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen