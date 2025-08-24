„Region der Lebensretter“ ist seit zwei Jahren in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg aktiv

Jede Sekunde zählt, wenn das Herz plötzlich aufhört zu schlagen. Im Rettungsdienstbereich Donau-Iller, zu dem die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie die Stadt Memmingen gehören, alarmiert seit zwei Jahren die App „Region der Lebensretter“ im Notfall registrierte Ersthelferinnen und Ersthelfer, die zufällig in der Nähe sind. Die App soll bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Ersthelfende in der Nähe des Notfalls per Smartphone orten und direkt alarmieren. Diese professionellen Retter könnten oft innerhalb der ersten drei bis fünf Minuten vor Ort sein und die Überlebenschancen der Betroffenen verdoppeln bis vervierfachen.

Zehn Menschen wurde das Leben gerettet

Im Rettungsdienstbereich sind inzwischen 1300 Ersthelferinnen und Ersthelfer registriert, wie das Günzburger Landratsamt in einer Pressemitteilung angibt. Dabei handelt es sich um Personen, die in medizinischen Berufen, bei der Feuerwehr, dem THW, Hilfsorganisationen oder der Polizei tätig sind. In den zwei Jahren seit dem Start der App am 24. August 2023 wurden laut dem Landratsamt 855 Einsätze durchgeführt. Dabei gelang es, zehn Menschen das Leben zu retten. „Bei einem Herzstillstand können Minuten oder sogar Sekunden entscheiden, ob jemand überlebt“, sagt Günzburgs Landrat Hans Reichhart, der zugleich Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feueralarmierung Donau-Iller ist. In Deutschland überleben nur etwa zehn Prozent der Betroffenen einen plötzlichen Herzstillstand. „Dank der App können Helferinnen und Helfer im Durchschnitt bereits nach drei Minuten und 16 Sekunden vor Ort sein und so entscheidende Zeit gewinnen“, sagt Jan Terboven, Geschäftsführer des Zweckverbands.

Lebensretter-App in Donau-Iller: 1300 Helfer retten Leben durch schnelle Alarmierung

Für die Region Donau-Iller haben vor zwei Jahren Matthias Funke und Moritz Aberle das System aufgebaut. Zum zweijährigen Bestehen stellten sie bei einem Besuch im Kreiskrankenhaus Günzburg Landrat Hans Reichhart, CSU-Landtagsabgeordneter Jenny Schack, Robert Wieland (Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach) und Chefarzt Dr. Gregor Kemming die Entwicklung des Projekts vor. Gemeinsam soll die Initiative weiter ausgebaut werden. Mit 1300 registrierten Helferinnen und Helfern und etwa 500 katalogisierten Defibrillatoren sei man laut Funke in der Region Donau-Iller bereits sehr gut aufgestellt, um das therapiefreie Intervall bei Reanimationseinsätzen zu überbrücken. Das Ziel sei nun, den Bekanntheitsgrad und die Helferzahl weiter zu erhöhen. Die Finanzierung des Projekts ist für die nächsten Jahre durch der Unterstützung der Landkreise gesichert, Spenden seien willkommen.

Im Notfall verlaufe die Alarmierung über die Lebensretter-App folgendermaßen: Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand wird die Leitstelle über die Notrufnummer 112 informiert. Sie kann neben dem Rettungsdienst über die App die dort registrierten Ersthelferinnen und Ersthelfer informieren, wobei mehrere Helfer gleichzeitig verständigt und auch Aufgaben (etwa Hilfe vor Ort oder auch Herbeiholen eines Defibrillators) verteilt werden können. Die App navigiert die Helferinnen und Helfer außerdem zum Einsatzort. Dort startet dann etwa ein Lebensretter mit der Reanimation und wird dabei von einem weiteren Helfer unterstützt. Helfer Nummer drei holt den nächstgelegenen Defibrillator, ein vierter Retter lotst den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Weitere Informationen sowie Mindestqualifikationen für Ersthelfer sind im Internet unter https://regionderlebensretter.de/donau-iller zu finden. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!