75-Jahrfeier der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ortsgruppe Günzburg

Die Heimatvertriebenen Sudetendeutschen gründeten vor 75 Jahren den Ortsverein Günzburg. Dieses Jubiläum wurde nun im Gasthof Nistler in Leinheim gebührend gefeiert. Der Ortsvorstand Michael Dörner konnte als Ehrengäste das Mitglied und den Schirmherrn Oberbürgermeister der Stadt Günzburg Gerhard Jauernig, den Landrat Hans Reichhart und den Bezirksvorsitzenden in der SL Schwaben Edmund Schiefer herzlich begrüßen. Das anschließende Totengedenken hielt eindrucksvoll Herr Diakon Gerhard Mayer als Mitglied des Bezirksvorstandes. Viele Redner gratulierten auf besondere Weise zum Jubiläum. Bürgermeister Jauernig und der Landrat erinnerten an die Zeit kurz nach dem Krieg. Als sprichwörtlich Menschen nach Bayern geliefert wurden. Menschen, die entehrt und entrechtet mit offenen Viehwagons aus ihrer Heimat, dem Sudetenland vertrieben wurden. Auf eine damals sehr schwierige Zeit für die Vertriebenen und auch die einheimische Bevölkerung ging Jauernig in seiner Rede ein. Edmund Schiefer meinte, dass es ein kleines Wunder war, das trotz aller Not die Integration gelungen ist. Dies gelang nur, weil alle zusammen einfach Mensch geblieben sind. Durch das gemeinsame Arbeiten und Anpacken wurden die Sudetendeutschen so zm 4. Stamm Bayerns. Viele Mitglieder des Vereins konnten aufgrund ihrer Leistungen zu Ehrenmitgliedern ernannt und einige für ihre besonderen Leistungen geehrt werden. Kreisobfrau Angela Suffa-Friedel bedankte sich am Ende Text: Michael Dörner/Foto: Dieter Heller

