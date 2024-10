18-jährigem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Ein Unfall ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung Riedheimer Straße/Ulmer Straße in Leipheim passiert. Laut Polizei hat ein 41-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen einem 18-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer glücklicherweise unverletzt blieb. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Pkw-Fahrer ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Polizeiinspektion Günzburg leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein. Zudem ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an. (AZ)

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis