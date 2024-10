23-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen erwischt

Bei einer Kontrolle in Leipheim am Donnerstagabend haben Polizisten einen 23-jährigen Autofahrer erwischt, der ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann, der im Stadtgebiet Leipheim durch seine rasante Fahrweise auffiel. Dabei stellten sie fest, dass der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen ohne Zulassungsstempel angebracht, welche darüber hinaus für einen anderen Pkw ausgegeben wurden. Das Auto ist somit nicht zugelassen. Die Polizeikräfte unterbanden die Weiterfahrt und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. (AZ)

