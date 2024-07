24-Jähriger zeigt gefälschten Führerschein bei Kontrolle auf A8 vor

Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der A8 bei Leipheim einen 24-Jährigen mit einem gefälschten Führerschein erwischt. Laut Pressebericht kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstagmorgen den jungen Kleintransporter-Fahrer, welcher auf der A8 in Richtung München unterwegs war. Bei der Kontrolle an der Rastanlage Leipheim konnte der Mann den Polizisten lediglich ein Bild seines niederländischen Führerscheines vorzeigen, nachdem er angegeben hatte, seinen Führerschein verloren zu haben. Eine Überprüfung seiner Daten ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis durch ein Gericht entzogen wurde. Bei dem vorgezeigten Lichtbild seines Führerscheins ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass es sich offenbar um eine Fälschung handelt. Die weiteren Ermittlungen bestätigten dies. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)

