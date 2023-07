57 Jugendliche starten von der Mittelschule in Leipheim ins Leben

57 Schülerinnen und Schüler wurden an der Mittelschule Leipheim in feierlichem Rahmen entlassen. Die beiden besten Absolventinnen und Absolventen Zülal Bururak und Pawel Skurzok (beide 9a) sowie weitere 26 Schülerinnen und Schüler erhielten am Donnerstag von Klassenleiterin Katharina Dietmayer ihre Zeugnisse. Weitere 29 Schülerinnen und Schüler der Mittleren-Reife-Klasse 10 unter Klassenleitung von Andrea Albrecht verlassen die Schule mit einem mittleren Bildungsabschluss. Die Schulbesten in diesem Bildungszweig sind Lea Kalbitz (Schnitt 1,6), Melisa Özkan (Schnitt 1,6) und Marko Bencek (Schnitt 2,1). Die Rektorin der Grund- und Mittelschule Leipheim, Stefanie Schmid, würdigte in einer bunten Abschlussfeier die Schullaufbahn aller Absolventinnen und Absolventen und wünschte zusammen mit dem gesamten Schulteam alles Gute und viel Erfolg für den nächsten Lebensabschnitt.

Foto: Stephan Sendler